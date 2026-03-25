L’esito del referendum a Realpolitik

Questa sera, mercoledì 25 marzo, va in onda un nuovo episodio di Realpolitik, il programma di approfondimento trasmesso sulla prima serata di Rete 4. Tra gli argomenti trattati, si discuterà dell’esito del recente referendum. La puntata sarà condotta da Tommaso Labate, che condurrà l’analisi degli sviluppi e delle conseguenze legate alla consultazione popolare.

Tommaso Labate torna questa sera, mercoledì 25 marzo, con un nuovo appuntamento di Realpolitik, il talk di approfondimento della prima serata di Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 25 marzo 2026. Al centro della puntata, l’ esito del voto del referendum sulla giustizia, con analisi e approfondimenti sulle ripercussioni per il Governo, per capire i prossimi passi di Giorgia Meloni, e dell’ opposizione, che festeggia per il No. Come di consueto, il commento sull’attualità politica e culturale di Giampiero Mughini e i sondaggi curati da Alessandra Ghisleri. Saranno attesi a dibattere, fra gli altri, Walter Veltroni, Lucia Annunziata, Gennaro Sangiuliano e Virginia Raggi. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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