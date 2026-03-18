Stasera su Italia 1, le Iene tornano in onda con Veronica Gentili e Max Angioni. Tra le anticipazioni, ci sono nuove rivelazioni sul caso David Rossi e dettagli sull'aggressione avvenuta a Napoli. La trasmissione propone servizi e interviste legate a queste vicende, offrendo aggiornamenti sugli sviluppi recenti. La puntata include anche ospiti e approfondimenti su temi di attualità.

Stasera su Italia 1 Le Iene tornano con Veronica Gentili e Max Angioni tra nuove rivelazioni sul caso David Rossi e l'aggressione shock a Napoli. Servizi esclusivi e testimonianze inedite. Stasera, mercoledì 18 marzo 2026, alle 21.25, Le Iene tornano in prima serata su Italia 1 con una nuova puntata del programma ideato da Davide Parenti. Alla conduzione, Veronica Gentili e Max Angioni guideranno il pubblico tra inchieste, interviste esclusive e approfondimenti sui fatti più recenti. Tra i servizi più attesi della serata, nuove rivelazioni sul caso David Rossi, ex responsabile della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena, e un'inchiesta da Napoli, dove lo scorso 5 marzo una giovane è stata accoltellata senza apparente motivo su un autobus nel quartiere Arenella. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Le iene stasera su Italia 1: anticipazioni e ospiti del 18 marzo

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