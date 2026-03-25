Le Iene Show | anticipazioni servizi e scherzi di oggi 25 marzo 2026

Stasera alle 21:20 su Italia 1 va in onda una nuova puntata di Le Iene Show, condotto da Veronica Gentili. La trasmissione prevede servizi, scherzi, interviste e momenti di intrattenimento. La puntata è programmata per il 25 marzo 2026 e può essere seguita anche in streaming.

Le Iene Show: anticipazioni, servizi, scherzi, interviste e streaming oggi, 25 marzo. Questa sera, mercoledì 25 marzo 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Show, storico programma di Mediaset condotto quest’anno da Veronica Gentili. Ad accompagnarla sul palco anche la presenza comica di Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 25 marzo. Anticipazioni. Ora che il Parlamento italiano è convinto che quello di David Rossi sia stato un omicidio e non un suicidio; ora che anche i carabinieri del Ris ritengono che il manager sia stato picchiato nel suo ufficio prima... 🔗 Leggi su Tpi.it

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