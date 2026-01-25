Le Iene Show | anticipazioni servizi e scherzi di oggi 25 gennaio 2026

Stasera, domenica 25 gennaio 2026, alle 21:20 su Italia 1, va in onda una nuova puntata di Le Iene Show. Condotto da Veronica Gentili, il programma propone servizi, scherzi, interviste e approfondimenti sui temi di attualità. Un appuntamento fisso del palinsesto Mediaset, che offre un’analisi critica e approfondimenti in modo sobrio e informativo. Ecco le anticipazioni e gli spunti principali della puntata di oggi.

Le Iene Show: anticipazioni, servizi, scherzi, interviste e streaming oggi, 25 gennaio. Questa sera, domenica 25 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Show, storico programma di Mediaset condotto quest’anno da Veronica Gentili. Ad accompagnarla sul palco anche la presenza comica di Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 25 gennaio. Anticipazioni. Nicolò De Devitiis dedica un nuovo servizio ad Achille Polonara, uno dei cestisti italiani più amati, accompagnato nel suo ritorno a Sassari e alla Dinamo, la squadra in cui aveva giocato fino al 2019. 🔗 Leggi su Tpi.it

