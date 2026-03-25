Le Iene | Annalisa Andrea Pisani e Roberto Lipari ospiti

Veronica Gentili e Max Angioni conducono un nuovo episodio de Le Iene, trasmesso in prima serata il mercoledì su Italia 1. Tra gli ospiti di questa puntata ci sono la cantante Annalisa, l’attore Andrea Pisani e il comico Roberto Lipari. La trasmissione, che torna con una nuova collocazione oraria, presenta interviste e servizi con protagonisti i tre ospiti.

Veronica Gentili e Max Angioni tornano con un nuovo appuntamento de Le Iene, nella nuova collocazione del prime time del mercoledì su Italia 1, con ospiti Annalisa, Andrea Pisani e Roberto Lipari. Anticipazioni del 25 marzo 2026. Il caso David Rossi. Ora che il Parlamento italiano è convinto che quello di David Rossi sia stato un omicidio e non un suicidio, e ora che anche i carabinieri del RIS ritengono che il manager sia stato picchiato nel suo ufficio prima di essere tenuto per i polsi a penzoloni fuori dalla finestra e lasciato cadere, la domanda è: da dove sarebbero usciti gli assassini? Il nuovo servizio di Marco Occhipinti e Roberta Rei proverà a rispondere a questo interrogativo cruciale. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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