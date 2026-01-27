Rimpasto in giunta a Pisa | Elena Del Rosso e Amanuel Sikera nuovi assessori

In seguito a un rinnovamento della giunta comunale, a Pisa sono stati nominati Elena Del Rosso e Amanuel Sikera come nuovi assessori. La modifica riguarda la seconda metà del secondo mandato del sindaco Michele Conti, con l’obiettivo di rafforzare l’operato amministrativo del Comune. Questa scelta sostituisce Giulia Gambini e Gabriella Porcaro, contribuendo a rinnovare l’organizzazione del governo locale.

PISA – Rimpasto di giunta a Pisa nella seconda metà del secondo mandato di Michele Conti. Il primo cittadino ha firmato l’atto per il rinnovamento della giunta comunale, nominando Elena Del Rosso e Amanuel Sikera nuovi assessori dell’organo esecutivo del Comune, in sostituzione di Giulia Gambini e Gabriella Porcaro. “La scelta nasce dalla volontà di imprimere nuova energia all’azione amministrativa in una fase decisiva del mandato – spiega il sindaco Michele Conti. – Dopo oltre sette anni e mezzo di governo della città, l’amministrazione è oggi chiamata a un duplice impegno: portare a compimento i numerosi lavori e progetti già avviati e, allo stesso tempo, rafforzare l’impostazione strategica che guarda al futuro di Pisa, con un orizzonte di lungo periodo.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

