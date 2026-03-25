Il Lamio, o falsa ortica, è una pianta che si trova comunemente in prati, orti e lungo i sentieri. Riconoscerla è semplice osservando le foglie, che presentano spine, e i fiori, che fioriscono in periodi diversi dell'anno. Questa pianta viene spesso utilizzata in cucina, ma è importante identificarla correttamente per evitare confusione con altre specie simili.

Avete mai sentito parlare del Lamio? Cresce praticamente ovunque, nei prati, negli orti, lungo i bordi dei sentieri. La maggior parte di noi lo ha incrociato mille volte senza mai fermarsi a guardare davvero questa “falsa ortica” che non punge, è innocua ed è in qualche modo bellissima (oltre ad avere mille usi da scoprire). Cos’è il Lamio o falsa ortica. Il suo nome scientifico Lamium, ed è una pianta erbacea particolarmente utile che appartiene alla famiglia delle Lamiaceae, (per intenderci e iniziare a comprendere la moltitudine dei suoi usi, è la stessa della salvia, del rosmarino, del timo e della melissa ). Quindi, è una famiglia aromatica, profumata, con una storia lunga di usi in cucina e in fitoterapia. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Lamio o falsa ortica, come riconoscerla, quando fiorisce e come utilizzarla

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