Da settembre 2025, a Palermo è iniziata una fase sperimentale della riforma sulla disabilità, che coinvolge il trasferimento del riconoscimento dell'invalidità civile all'Inps senza coinvolgimento dell'Asp. La modifica ha suscitato proteste tra le associazioni e le famiglie, che temono possibili riduzioni nei servizi di sostegno per gli studenti con disabilità. La misura riguarda direttamente le scuole e le risorse destinate agli studenti con bisogni speciali.

A spiegare quello che potrebbe accadere è anche Mirko Dentici, consigliere della quarta circoscrizione per il Movimento 5 Stelle. “Questa iniziativa - afferma - introduce un'incertezza inaccettabile per chi necessita del supporto del docente di sostegno: famiglie e alunni rischiano di vedere ridotto il monte ore e avere negato un diritto essenziale. Presentando la domanda telematica all'Inps con certificato medico introduttivo (rilasciato da medici del sistema sanitario nazionale o accreditati), selezionando ‘handicap L.104’ e ‘insegnante di sostegno’, la commissione (composta da due medici Inps, un esperto psicologosociale e un rappresentante delle associazioni) valuta il livello di bisogno con Icd e Icf, attribuendo profili da lievemedio a intensivo elevatomolto elevato. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - La riforma della disabilità entra nelle scuole, è protesta: "A Palermo si rischiano grossi tagli al sostegno"

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