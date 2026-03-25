Nella puntata di domani della soap spagnola, Manuel si scusa con Toño dopo aver scoperto che potrebbe aver detto la verità riguardo al furto. Nel frattempo, Simona esprime dei dubbi e sospetta che il figlio stia nascondendo qualcosa. La vicenda si sviluppa con tensioni tra i personaggi, mentre le loro relazioni si approfondiscono.

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Manuel scopre che Toño potrebbe aver detto la verità sul furto, ma Simona sospetta che il figlio nasconda qualcosa. La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: mentre Curro e Lope sprofondano nei debiti per un segreto, Manuel scopre una verità scioccante sui furti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 25 marzo: Manuel chiede scusa a Toño, Simona dubita

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