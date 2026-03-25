La Promessa anticipazioni 25 marzo | Manuel chiede scusa a Toño Simona dubita
Nella puntata di domani della soap spagnola, Manuel si scusa con Toño dopo aver scoperto che potrebbe aver detto la verità riguardo al furto. Nel frattempo, Simona esprime dei dubbi e sospetta che il figlio stia nascondendo qualcosa. La vicenda si sviluppa con tensioni tra i personaggi, mentre le loro relazioni si approfondiscono.
Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Manuel scopre che Toño potrebbe aver detto la verità sul furto, ma Simona sospetta che il figlio nasconda qualcosa. La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: mentre Curro e Lope sprofondano nei debiti per un segreto, Manuel scopre una verità scioccante sui furti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
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