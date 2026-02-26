La Promessa anticipazioni 27 febbraio | Toño sparisce con i soldi di Manuel Simona è disperata

Domani torna l’appuntamento con la soap spagnola, e la vicenda di Toño si fa più intricata. Dopo la scomparsa con i soldi di Manuel, la tensione si fa sentire tra i personaggi, mentre Simona si preoccupa per le sue sorti e non riesce a trovare risposte. La scena si concentra sulla suspense di un’assenza che lascia molti interrogativi senza risposta.

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Toño non torna da Valverde con l'auto dei signori, e Simona teme un furto, un assalto o una fuga volontaria: l'ansia cresce mentre il tempo passa senza notizie. La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Simona confida a Candela il compito di accompagnare la marchesina all'altare e implora silenzio assoluto: ogni indiscrezione potrebbe mandare a monte il piano di Catalina. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

