Musei Civici Velletri Prorogata fino al 5 Giugno la mostra didattica Fossili Tracce del passato Gli appuntamenti del 21 e 28 Febbraio
I Musei Civici di Velletri hanno deciso di prolungare fino al 5 giugno la mostra “Fossili. Tracce del passato” per permettere a più visitatori di scoprire i segreti di 150 reperti esposti. La mostra, aperta da febbraio, include esempi di fossili di piante e animali risalenti a milioni di anni fa. Gli appuntamenti del 21 e 28 febbraio offrono approfondimenti guidati e attività pratiche per coinvolgere adulti e bambini. La mostra si trova nel centro storico, facilmente raggiungibile da tutti.
