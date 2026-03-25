La Juventus annuncia l’ingaggio di un promettente giovane proveniente dalla squadra Primavera, in risposta alle recenti difficoltà della rosa principale. La scelta mira a rafforzare il reparto giovanile e a puntare sui talenti emergenti. L’operazione si inserisce nel percorso di sviluppo del settore giovanile, che rappresenta una delle strategie principali della società per il futuro.

Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a Juventus Football Club S.p.A. I marchi Juventus e Juve sono di esclusiva proprietà di Juventus Football Club S.p.A. Supplemento alla Testata Giornalistica serieagoal.it Aut. Trib. Roma n° 9725 del 02102025 La giovane attaccante della primavera classe 2007 Costanza Santarella, per la sua prima esperienza da professionista, si lega alla squadra bianconera fino all'estate del 2028 In uno dei momenti più complicati per la squadra di mister Canzi, dopo l’amaro pareggio contro il Genoa nell’ultima partita e, soprattutto, in vista della doppia sfida con la Fiorentina (prima nel match di ritorno di Coppa Italia e poi in campionato), la Juventus si mette nelle mani del suo settore giovanile. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - La Juventus riparte dalle giovani: il nuovo colpo viene dalla Primavera

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