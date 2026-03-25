L2 Studio a Brusciano una nuova esperienza per le foto di famiglia

A Brusciano è stata inaugurata una nuova sede di uno studio fotografico, specializzato in ritratti di famiglia. Lo studio, chiamato L2 Studio, nasce dall’esperienza di un precedente studio di fotografia professionale e si trova nella provincia di Napoli. La struttura si dedica a servizi fotografici dedicati alle famiglie, offrendo nuove opportunità per i clienti della zona.

Dall’esperienza consolidata nel settore della fotografia professionale prende vita L2 Studio, la nuova sede dello Studio Fotografico Longano inaugurata a Brusciano, in provincia di Napoli. Un progetto ambizioso che rappresenta la naturale evoluzione di un percorso costruito negli anni con passione, competenza e uno stile distintivo nel reportage fotografico, in particolare nel settore wedding. L’inaugurazione, tenutasi domenica 22 marzo, ha visto la partecipazione di numerosi amici, clienti affezionati e professionisti del settore, accorsi per celebrare questo nuovo traguardo insieme ai fondatori Sebastiano e Mirko Longano e a Rachele Coppola, newborn specialist. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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