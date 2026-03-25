JAKALA presenta a Milano il libro ' Connected Signature Experience'

Ieri, 24 marzo, presso la Libreria Egea di Milano, è stato presentato il libro ‘Connected Signature Experience’, curato da Marco Di Dio Roccazzella, responsabile globale del settore consumer e retail di JAKALA, e Stefania Saviolo, docente dell’Università Bocconi. La presentazione si è svolta in un evento pubblico a cui hanno partecipato rappresentanti del settore e curiosi interessati alle tematiche trattate nel volume.

È stato presentato ieri, martedì 24 marzo, presso la Libreria Egea a Milano, il libro ‘Connected Signature Experience’, a cura di Marco Di Dio Roccazzella, Global Consumer & Retail Leader di JAKALA, e Stefania Saviolo, Tenured Lecturer dell’Università Bocconi. Il volume nasce da un programma di ricerca avviato nel 2018 da JAKALA insieme a SDA Bocconi, con l’obiettivo di comprendere come la Customer Experience stia evolvendo in uno scenario caratterizzato da crescente complessità, discontinuità e perdita di controllo da parte dei brand sui propri touchpoint. Alla presentazione sono intervenuti, insieme agli autori, Maurizio Alberti (MAPP), Paola Boromei (Gruppo Il Sole 24 Ore), Antonio Farini (Max Mara) e Marcello Pace (Scarpe&Scarpe – Pittarosso). 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - JAKALA presenta a Milano il libro 'Connected Signature Experience' Articoli correlati Bad Bunny presenta la sua prima sneaker signature al Super BowlIl Super Bowl si conferma ancora una volta palcoscenico più potente al mondo non solo per lo sport e la musica, ma anche per la moda, e, quest’anno a... Contenuti e approfondimenti su Connected Signature Experience Argomenti discussi: Dalla customer experience alla Connected Signature Experience. JAKALA presenta a Milano il libro 'Connected Signature Experience'(LaPresse) È stato presentato ieri, martedì 24 marzo, presso la Libreria Egea a Milano, il libro 'Connected Signature Experience', a cura di Marco ... stream24.ilsole24ore.com JAKALA presenta con SDA Bocconi Connected Signature Experience: il nuovo paradigma della Customer Experience per le aziende complesseDi Dio Roccazzella (JAKALA): L’obiettivo è coordinare tutti questi elementi per sostenere la parte emersa dell’iceberg, cioè ciò che il cliente vede e vive direttamente. Le aziende devono lavorare pe ... affaritaliani.it