Secondo due rapporti pubblicati di recente, nel 2025 il Pakistan è stato il paese più colpito dal terrorismo internazionale e quello con i livelli di inquinamento più elevati. In parallelo, si segnala l’interesse del governo pakistano a svolgere un ruolo di mediazione tra Iran e Stati Uniti. Le forze armate del paese mostrano una vicinanza alle posizioni dell’ex presidente americano, mentre il premier ha annunciato iniziative per migliorare le condizioni interne di Islamabad.

Stando a due recenti report appena pubblicati, nel 2025 il Pakistan è stato il Paese più colpito dal terrorismo internazionale e quello più inquinato. Da qualche settimana, inoltre, è protagonista di uno scontro militare sempre più acceso con l’Afghanistan. Forse anche per scrollarsi di dosso questi fardelli così pesanti, Islamabad sta provando a prendersi la scena internazionale, proponendosi come sede di eventuali colloqui di pace tra gli Stati Uniti e l’ Iran. La conferma è arrivata dal primo ministro pachistano, Shehbaz Sharif, che ha dichiarato come il Paese asiatico sia pronto a giocare un ruolo da mediatore. È tutt’altro che scontato... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Iran-Usa, il Pakistan pronto a mediare. La strategia del premier per “ripulire” Islamabad e la vicinanza delle forze armate a Trump

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