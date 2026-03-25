Iran Lagarde | La Bce pronta a intervenire per arginare inflazione

La guerra in Iran ha riacceso l’incertezza sui mercati finanziari, portando le autorità europee a monitorare attentamente la situazione. La Banca centrale europea ha dichiarato di essere pronta a intervenire se necessario per contenere l’inflazione, che continua a rappresentare una delle principali preoccupazioni economiche. La situazione politica e militare nel paese coinvolto influisce sui trend economici a livello globale.

La guerra in Iran riporta l'incertezza al centro dello scenario economico e costringe la Bce a tenersi pronta a intervenire. "I contorni restano poco chiari", ha avvertito la presidente Christine Lagarde, indicando nello shock energetico il principale rischio per inflazione e crescita e ribadendo la massima flessibilità sulle prossime mosse. Parlando a Francoforte, Lagarde ha sottolineato come l'evoluzione del conflitto renda difficile delineare prospettive affidabili. Molto dipenderà dall'intensità e dalla durata dello shock: se contenuto, l'impatto potrebbe essere limitato, ma in caso contrario la trasmissione all'economia rischia di accelerare. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Iran, Lagarde: "La Bce pronta a intervenire per arginare inflazione" Articoli correlati Lagarde pronta a lasciare la Bce in anticipoSe Le Pen o Bardella arrivassero all’Eliseo, contrattare la guida dell'Eurotower diventerebbe assai più complicato. Leggi anche: Bce, Lagarde: faremo tutto il necessario per controllare l’inflazione Iran’s Currency Collapse Explained: Protests, Inflation & a System Under Strain Tutto quello che riguarda Iran Lagarde La Bce pronta a... Temi più discussi: Guerra in Iran incide concretamente sull'inflazione, avverte Lagarde della Bce; La guerra in Iran spinge l’inflazione. La BCE lascia invariati i tassi, ma possibili nuovi aumenti futuri; Bce verso un’altra pausa sui tassi, ma la polveriera Iran preoccupa l’eurozona; Bce verso una pausa sui tassi nel caos Iran. Cosa guardare nella riunione del 19 marzo. Bce, parla Christine Lagarde: agiremo sui tassi quando avremo informazioni sufficienti sulla guerra in Iran. Non saremo paralizzatiLa BCE valuterà l'impatto della guerra in Medio Oriente sull'energia prima di agire sui tassi Christine Lagarde ribadisce l'impegno incondizionato a raggiungere il 2% di inflazione nel medio termine T ... milanofinanza.it Lagarde, Bce pronta ad agire in qualsiasi meeting sullo shock energeticoLa Bce, di fronte alla minaccia inflazionistica causata dalla guerra in Iran, può guardare oltre uno shock di piccole dimensioni e una tantum, ma se la deviazione dal nostro target d'inflazione s ... ansa.it Il premier spagnolo avverte: "L'Iran è una potenza militare che da 40 anni si prepara a una guerra come questa" - facebook.com facebook A Vaux-de-Cernay la ministeriale Esteri del G7 incentrata su Iran, Ucraina e governance globale x.com