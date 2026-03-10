Bce Lagarde | faremo tutto il necessario per controllare l’inflazione

La presidente della Banca centrale europea ha dichiarato che l’istituto adotterà tutte le misure necessarie per mantenere sotto controllo l’inflazione e proteggere cittadini e imprese dagli aumenti visti nel 2022. La sua comunicazione arriva in un momento di attenzione crescente sulle politiche economiche europee e sulla stabilità dei prezzi. La dichiarazione è stata rilasciata durante un intervento ufficiale a Roma.

Roma, 10 mar. (askanews) – Alla Banca centrale europea "faremo tutto quello che è necessario affinché l'inflazione sia sotto controllo e affinché i francesi e gli europei non subiscano aumenti dell'inflazione come quelli visti nel 2022". Lo ha affermato la presidente della Bce, Christine Lagarde intervistata dalla radio France Inter e da altri media francesi sulla fiammata dei prezzi dell'energia innescata dal conflitto in Iran. Lagarde non si è sbilanciata sull'ipotesi di rialzi dei tassi o sulla loro eventuale tempistica. Perché "oggi c'è una tale incertezza che sarei incapace di dirvi con precisione quello che decideremo – ha spiegato -. Ci sta un direttorio la settimana prossima e vi dico come cercheremo di gestire la situazione.

