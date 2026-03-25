investimento del comune un terreno va in vendita

Il Comune ha deciso di mettere in vendita un terreno di proprietà. La vendita mira a generare risorse da destinare a iniziative nel settore sociale e al potenziamento delle aree verdi pubbliche. La decisione è stata comunicata ufficialmente dall'amministrazione, senza ulteriori dettagli sui tempi o le modalità dell'operazione. La vendita del terreno sarà soggetta alle procedure previste dalla normativa vigente.

Il Comune ha deciso di fare cassa con uno dei suoi terreni, per poter poi investire sul Sociale e il Verde pubblico. Un terreno situato a due passi da Forte dei Marmi e che interesserà sicuramente il mercato. L’obiettivo dell’amministrazione comunale, con questa alienazione, si prefigge di portare a casa un tesoretto che parte dai 330mila euro e potrebbe andare a salire, vista la posizione strategica del sito in questione. Si tratta di un’area edificabile sita in via Giuseppe Artigiano, località Cinquale, destinata alla realizzazione di un intervento edilizio residenziale. La zona in questione è di fronte alla chiesa e allo spazio verde dove ogni anno viene realizzato il presepe vivente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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