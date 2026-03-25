Insegnante accoltellata da studente di terza media | non è in pericolo di vita Il ragazzo indossava pantaloni mimetici e una maglietta con scritto Vendetta AGGIORNATO

Da orizzontescuola.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un insegnante di 58 anni è stata accoltellata da uno studente di terza media davanti alla scuola. Il ragazzo indossava pantaloni mimetici e una maglietta con la scritta “Vendetta”. La docente è stata trasportata in ospedale in condizioni gravi, ma non si trova in pericolo di vita. La vicenda si è verificata nel primo pomeriggio, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni.

Uno studente di terza media accoltella l'insegnante di francese davanti scuola. La docente cinquantottenne è grave ma non in pericolo di vita L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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