Insegnante accoltellata da studente di terza media | non è in pericolo di vita Il ragazzo indossava pantaloni mimetici e una maglietta con scritto Vendetta AGGIORNATO
Un insegnante di 58 anni è stata accoltellata da uno studente di terza media davanti alla scuola. Il ragazzo indossava pantaloni mimetici e una maglietta con la scritta “Vendetta”. La docente è stata trasportata in ospedale in condizioni gravi, ma non si trova in pericolo di vita. La vicenda si è verificata nel primo pomeriggio, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni.
Uno studente di terza media accoltella l'insegnante di francese davanti scuola. La docente cinquantottenne è grave ma non in pericolo di vita L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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