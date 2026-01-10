Allenamento Inter Chivu sorride | Frattesi torna a disposizione? Gli aggiornamenti

Durante l’allenamento dell’Inter, Chivu ha potuto osservare un ritorno importante: Davide Frattesi si è ripreso completamente e potrebbe tornare a disposizione per le prossime partite. Ecco gli ultimi aggiornamenti sul suo stato di salute e sulla possibile convocazione, in un contesto che vede la squadra impegnata a prepararsi al meglio per le sfide imminenti.

Inter News 24 Allenamento Inter, Chivu può sorridere: Davide Frattesi è perfettamente recuperato e potrebbe dunque tornare tra i convocati. Buone notizie per Cristian Chivu in vista del big match contro il Napoli. Come riferito da Matteo Barzaghi di Sky Sport, l’allenamento odierno ha regalato il ritorno in gruppo di Davide Frattesi. Il centrocampista, che era rimasto precauzionalmente a riposo per la trasferta di Parma (ufficialmente per un affaticamento, ma con le voci sul Galatasaray sempre sullo sfondo ), è tornato a lavorare regolarmente con i compagni. Ora la palla passa al tecnico rumeno, che dovrà decidere se rilanciarlo titolare o continuare a puntare sulla solidità di Mkhitaryan e Sucic. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Allenamento Inter, Chivu sorride: Frattesi torna a disposizione? Gli aggiornamenti Leggi anche: Allenamento Inter, Chivu risparmia gli italiani e sorride per il minutaggio complessivo in questa sosta: due buone notizie da Appiano Gentile Leggi anche: Inter Parma, Chivu sorride a metà tra recuperi e assenze: Frattesi non ci sarà, il motivo Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Inter-Napoli, sorride Chivu: due calciatori nerazzurri verso il recupero; Verso Inter-Napoli, Chivu sorride a metà: in due parzialmente in gruppo. Ancora out Frattesi; Parma Inter Chivu sorride a metà tra recuperi e assenze | Frattesi non ci sarà il motivo; Inter, grandi notizie da Appiano: tre giocatori recuperati per il Napoli. Verso Inter-Napoli, Chivu sorride a metà: in due parzialmente in gruppo. Ancora out Frattesi - Dopo l’importante successo ottenuto a Parma, l’Inter è tornata ieri al lavoro alla Pinetina con la testa già rivolta al big. tuttomercatoweb.com

