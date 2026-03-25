Incidente in montagna scialpinista 21enne ferita

Nel pomeriggio di oggi, una scialpinista di 21 anni proveniente dalla Carnia è rimasta ferita sotto le pareti nord del Monte Siera durante un'escursione sulla neve. L'incidente si è verificato in un'area montuosa, portando all'intervento dei soccorritori. La donna è stata recuperata e trasportata in ospedale per le cure mediche del caso.

Un pomeriggio di sport sulla neve si è trasformato in emergenza per una giovane scialpinista di 21 anni, residente in Carnia, rimasta ferita oggi sotto le imponenti pareti nord del Monte Siera. L’incidente è avvenuto intorno alle 13 a una quota di circa 1.650 metri, in una zona impervia nota come. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Incidente in montagna, scialpinista 21enne ferita Articoli correlati Elsa è gravemente ferita dopo un incidente nella montagna svizzera: i soccorristi agiscono con urgenza a Crans-Montana.**Crans-Montana, 5 febbraio 2026 –** Elsa, una quindicenne di Biella, è rimasta gravemente ferita dopo un incendio avvenuto nella zona alpina della... INCENDIO MORTALE A CRANS-MONTANA, 47 VITTIME E 6 ITALIANI ANCORA DISPERSI Tutti gli aggiornamenti su Incidente in montagna scialpinista... Temi più discussi: Incidente in montagna,scialpinista 21enne ferita; Un'altra tragedia in montagna: trovata senza vita la scialpinista dispersa. E' precipitata per 700 metri; Alpinista italiano muore sul Monte Bianco, travolto da una frana; Una scialpinista riporta un trauma alla caviglia sulla Maiella, recuperata dal soccorso alpino. Incidente sul Gran Sasso: scialpinista aquilano soccorso dal CNSAS nei pressi del Rifugio Duca degli AbruzziAbruzzo - Un intervento rapido e coordinato ha permesso il recupero di uno scialpinista rimasto ferito sul massiccio del Gran Sasso. L’incidente è avvenuto nei pressi del Rifugio Duca degli ... terremarsicane.it Montagna, morta scialpinista austriaca dispersa in Alto AdigeÈ stata ritrovata senza vita la scialpinista austriaca di 57 anni, originaria del Tirolo Orientale, dispersa da due giorni sul Monte Nevoso, sopra Riva di Tures, in Alto Adige. La donna era partita da ... tg24.sky.it Automobilista recidivo, anche nel 2022 si era reso protagonista di un incidente a Posillipo in cui rimase ferito dopo aver tamponato alcune auto. Anche in quell'occasione avrebbe assunto droga - facebook.com facebook #KamilaSellier e l’incidente alle #Olimpiadi: rischio danni permanenti alla vista x.com