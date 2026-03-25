In Lombardia è stato individuato il primo caso europeo di influenza H9

In Lombardia è stato rilevato il primo caso europeo di influenza aviaria di sottotipo H9. La persona infetta era proveniente dall’estero. Il caso è stato confermato dalle autorità sanitarie locali. Non sono stati segnalati altri contagi o complicazioni associate. La persona coinvolta si trova sotto osservazione e sono in corso le verifiche sulle eventuali fonti di esposizione.

È stato identificato in Lombardia il primo caso europeo di influenza aviaria di sottotipo H9. A essere infettata dal virus una persona proveniente dall’estero. La Regione ha subito attivato le procedure di coordinamento con il Ministero della Salute e l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), per garantire il massimo rigore nella gestione del caso e nel monitoraggio dei contatti. “Il paziente – ha spiegato l’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso – è attualmente ricoverato in isolamento all’Ospedale San Gerardo di Monza. Oltre al trattamento per l’infezione virale, l’equipe medica sta gestendo altre patologie concomitanti di cui il soggetto soffre. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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