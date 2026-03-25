Il referendum ha portato alla sfiducia di tutti i rappresentanti, evidenziando che il voto popolare si è espresso chiaramente. Nonostante ciò, molti media, commentatori e cittadini continuano a confrontarsi attraverso le categorie di destra e sinistra, come se queste divisioni fossero ancora valide e definitive. La discussione pubblica rimane orientata su questi binari, anche dopo l’esito referendario.

Premessa obbligata. Tv, giornali, commentatori e passanti per caso continuano ostinatamente a parlare di destra e sinistra, come se fosse un dato assodato per volontà divina. Che la destra sia destra – e per giunta a mio avviso anche fascista – non ci piove, senza scomodare gli “dei della menzogna e della frode” (Dòlos e Apàte, dio e dea dell’inganno e della frode, in mitologia greca). Che la sinistra sia ancora la sinistra è una menzogna da almeno 25 anni. Nessuno se ne è accorto? Fu Berlusconi, devotissimo di Dòlos e Apàte, a seppellire la sinistra morente, trasformandone natura e scelte e assorbendo a piene mani lo “spirito berlusconista”. Ciò detto, a spoglio ancora in corso ma non definitivo, “da quella parte” si cominciarono a sentire i distinguo e le prospettive future. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il referendum ha sfiduciato tutti: il popolo ha di nuovo dimostrato di essere più saggio dei suoi governanti

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