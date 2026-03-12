Alessandro Altobelli ha commentato la vittoria del Milan nel derby, sottolineando come questa abbia mostrato la forza della squadra. La domanda sulla possibilità di un ritorno nella corsa scudetto ha portato l’ex giocatore a condividere le sue considerazioni sulla dinamica del campionato. Le sue parole si sono concentrate sui risultati recenti e sull’attuale posizione delle squadre in classifica.

Il Milan riuscirà ad aprire nuovamente la Lotta scudetto? A questa domanda ha voluto rispondere Alessandro Altobelli, ex calciatore dell'Inter, ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni su Milan, Inter e scudetto: Sui nerazzurri: "L'Inter per non perdere questo scudetto deve semplicemente fare quello che ha fatto fino ad oggi. Per un campionato come la Serie A, i 7 punti che i nerazzurri hanno ancora di vantaggio sono sempre tanti e difficili da recuperare. Chivu sa quello che deve fare: ha perso il derby, ed è stato un duro colpo, però la squadra c'è, è molto equilibrata e non ha punti deboli. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Altobelli: “Il Milan con la vittoria del derby ha dimostrato di essere temibile”

