Negli ultimi giorni si è intensificata la discussione sulla posizione del ministro del Turismo, dopo che la premier ha chiesto pubblicamente le sue dimissioni. La situazione ha attirato l'attenzione del Parlamento, che può intervenire attraverso strumenti come la mozione di sfiducia. Finora, il ministro non ha annunciato intenzioni di dimettersi. La questione rimane al centro delle cronache politiche, con l’attenzione rivolta alle possibili decisioni istituzionali.

La questione legata al ministro del Turismo, Daniela Santanchè, sta tenendo banco nelle ultime ore, dopo l’invito da parte della premier Giorgia Meloni a dimettersi. Un invito, molto fermo nei toni, arrivato dopo le doppie dimissioni di Andrea Delmastro e Giusi Bartolozzi, all’indomani della sconfitta referendaria. Al momento, Santanchè non ha alcuna intenzione di fare un passo indietro, aprendo scenari molto complessi in cui rientra anche una possibile sfiducia. Ma cosa significa davvero sfiduciare un ministro e perché questo strumento viene usato così spesso dalle opposizioni nonostante risulti quasi sempre inefficace? Daniela Santanchè a Belve (YouTube) Per comprendere il meccanismo della sfiducia occorre partire dal rapporto che lega il Governo al Parlamento. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Il Ministro non si dimette? Ecco cosa può fare davvero il Parlamento per sfiduciarlo

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