Il meglio dell’agroalimentare campano a Barcellona

L’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania partecipa alla fiera Alimentaria 2026 a Barcellona, che si svolge dal 23 al 26 marzo presso Fira Barcelona Gran Via. La manifestazione è uno degli eventi fieristici più importanti in Europa nel settore agroalimentare. La partecipazione mira a promuovere i prodotti campani e a favorire incontri con operatori internazionali.

L’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania partecipa dal 23 al 26 marzo 2026 ad Alimentaria 2026 presso Fira Barcelona Gran Via, uno dei principali poli fieristici europei. La Regione Campania è presente con una collettiva di aziende e consorzi del settore, tra cui il Consorzio della Mozzarella di Bufala Campana DOP e ASSOIG - associazione di cinque consorzi DOP e IGP - nell’ambito del CSR Campania 2023-2027 Intervento SRG10 "Promozione dei prodotti di qualità", oltre a cinque imprese del comparto ittico nell’ambito del Programma FEAMPA 20212027. "Alimentaria, con i suoi 130.000 visitatori – ha dichiarato l’assessora all’Agricoltura Maria Carmela Serluca - rappresenta una vetrina fondamentale per rafforzare la presenza delle nostre eccellenze sui mercati esteri. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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