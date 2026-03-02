Qual è la canzone di Sanremo 2026 più ascoltata su Spotify?

A due giorni dalla finale di Sanremo 2026, che ha visto trionfare Sal Da Vinci, si fa un rapido punto sulla canzone più ascoltata su Spotify. La classifica dei brani più riprodotti mostra quale pezzo sta dominando le preferenze degli ascoltatori in queste ore. La gara tra i vari artisti si fa ancora più interessante osservando i dati di streaming aggiornati.

Dopo la finale di sabato della 76ª edizione del Festival di Sanremo, cala il sipario sul palco dell'Ariston e si inizia a delineare ciò che rimarrà davvero nel tempo di questa edizione. A trionfare è stato Sal Da Vinci con il brano Per sempre sì, una vittoria che ha premiato la melodia e la tradizione, ma che ora deve affrontare la prova del fuoco più difficile: quella del mercato e del gradimento digitale. Mentre i fiori sono stati consegnati e i trofei alzati, è il momento di guardare oltre le luci dei riflettori per analizzare i dati reali di ascolto e capire chi sta effettivamente conquistando le classifiche (e le orecchie) degli italiani. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

La classifica delle canzoni di Sanremo 2026 più ascoltate su Spotify e YouTube dopo le prime tre serate"Male necessario" di Fedez è la canzone più ascoltata del Festival di Sanremo 2026 sia su YouTube, sia su Spotify.

Sanremo 2026 - Sayf canta Tu mi piaci tanto

