Danza al Cucinelli l' incontro tra flamenco e contemporanea
Al Teatro Cucinelli di Solomeo, la stagione del Tsu presenta
La stagione del Teatro Cucinelli di Solomeo, a cura del Tsu, ospita la grande danza internazionale con Ri Te, uno spettacolo nato dall’incontro tra due mondi apparentemente lontani, quello del flamenco di Israel Galván e della danza contemporanea di Marlene Monteiro Freitas. In scena giovedì 15 e. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
On Thursday, January 15 and Friday, January 16 at 9:00 PM, the stage of the Cucinelli Theatre opens to the magic of movement with “RI TE”, a dance performance born from the electrifying encounter between Marlene Monteiro Freitas and Israel Galván. On on - facebook.com facebook
