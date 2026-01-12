Danza al Cucinelli l' incontro tra flamenco e contemporanea

Da perugiatoday.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Teatro Cucinelli di Solomeo, la stagione del Tsu presenta

La stagione del Teatro Cucinelli di Solomeo, a cura del Tsu, ospita la grande danza internazionale con Ri Te, uno spettacolo nato dall’incontro tra due mondi apparentemente lontani, quello del flamenco di Israel Galván e della danza contemporanea di Marlene Monteiro Freitas. In scena giovedì 15 e. 🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Oltre la linea al TIN 2025: quattro giorni di danza contemporanea e teatro-danza

Leggi anche: Oltre la linea al TIN 2025, a Napoli quattro giorni di danza contemporanea e teatro-danza

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.