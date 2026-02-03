Nuovi crolli dalla Chiesa di Cumia intervento dei vigili del Fuoco
I vigili del Fuoco sono intervenuti di nuovo a Cumia dopo che si sono verificati altri crolli alla Chiesa già in ristrutturazione. La situazione rimane sotto controllo, ma i rischi per la sicurezza pubblica sono ancora alti. La comunità aspetta risposte e interventi definitivi per mettere in sicurezza l’edificio.
I rischi per la sicurezza pubblica sono ancora in corso a Cumia. L'associazione Monti Cumia Valli di Camaro ha segnalato nuovi crolli con tanto di sopralluogo e intervento dei vigili del Fuoco alla Chiesa già oggetto di ristrutturazione. Secondo quanto descritto dall'associazione la voragine che.🔗 Leggi su Messinatoday.it
