Nuovi crolli dalla Chiesa di Cumia intervento dei vigili del Fuoco

3 feb 2026

I vigili del Fuoco sono intervenuti di nuovo a Cumia dopo che si sono verificati altri crolli alla Chiesa già in ristrutturazione. La situazione rimane sotto controllo, ma i rischi per la sicurezza pubblica sono ancora alti. La comunità aspetta risposte e interventi definitivi per mettere in sicurezza l’edificio.

I rischi per la sicurezza pubblica sono ancora in corso a Cumia. L'associazione Monti Cumia Valli di Camaro ha segnalato nuovi crolli con tanto di sopralluogo e intervento dei vigili del Fuoco alla Chiesa già oggetto di ristrutturazione. Secondo quanto descritto dall'associazione la voragine che.🔗 Leggi su Messinatoday.itImmagine generica

