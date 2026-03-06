Gian Domenico Caiazza afferma che i magistrati non accettano il ruolo di terzo nel processo giudiziario e commenta sulla campagna referendaria, evidenziando come gli attacchi siano molto duri da entrambe le parti. Secondo lui, i toni usati nella discussione non rappresentano il problema principale in questo momento.

“Le toghe sono l’istituzione più conservatore che ci sia. Hanno una cultura autoritaria del processo. Separare le carriere serve a garantire un giudizio libero. Ma loro non sopportano che il pm sia alla pari con l’avvocato difensore. E stanno falsando il dibattito sul referendum diffondendo bugie” La campagna referendaria registra quotidianamente attacchi molto aspri da ambo i fronti. Non crede che si stia esagerando con i toni? «Ma, guardi, francamente i toni mi sembrano l’ultimo dei problemi. Il problema più grave mi pare un altro». Quale? «Che questa campagna è stata caratterizzata finora – e purtroppo credo non ci sia modo di rimediare – da una rappresentazione totalmente falsata della riforma oggetto di referendum da parte di chi la avversa. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Gian Domenico Caiazza a TPI: “I magistrati non accettano che il giudice sia terzo nel processo”

