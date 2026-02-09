Grande Fratello Shaila Gatta | Nella Casa subivo umiliazioni e volevo sembrare forte

Shaila Gatta si apre e racconta le difficoltà vissute nella Casa del Grande Fratello. L’ex ballerina di Amici dice di aver subito umiliazioni, critiche sugli abiti e parole fuori luogo. Ha sentito la pressione di dover sempre sembrare forte e tranquilla, anche quando in realtà era in difficoltà.

L'ex ballerina di Amici racconta il disagio vissuto nella Casa del Grande Fratello, tra critiche ai suoi abiti, parole fuori posto e la pressione di dover apparire sempre forte e tranquilla. Shaila Gatta è stata una delle concorrenti più rappresentative della penultima edizione del Grande Fratello, forse l'ultima condotta da Alfonso Signorini prima delle polemiche che hanno coinvolto il conduttore e della sua autosospensione da Mediaset. L'ex ballerina di Amici è tornata a parlare della sua esperienza nella Casa più spiata d'Italia, condividendo sui social ricordi tutt'altro che positivi. Shaila Gatta e il percorso nel Grande Fratello Durante il suo percorso nel reality, Shaila è stata a lungo legata sentimentalmente a Lorenzo Spolverato. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

