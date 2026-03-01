GPS 2026 tabelle titoli preferenze FAQ ufficiali e non solo | facciamo il punto QUESTION TIME con Cannas LIVE Lunedì 2 marzo alle 14 | 30

Lunedì 2 marzo alle 14:30 si terrà un question time con Cannas in diretta, mentre fino al 16 marzo è possibile iscriversi o aggiornare la posizione nelle GPS, le graduatorie provinciali per le supplenze. Sono disponibili tabelle, preferenze e FAQ ufficiali, sia online che in altre fonti, per chiarire i passaggi necessari. La procedura riguarda chi desidera partecipare alle supplenze per l’anno scolastico 2026.

Fino a lunedì 16 marzo sarà possibile inserirsi per la prima volta o aggiornare la propria posizione nelle GPS (graduatorie provinciali per le supplenze). GPS e GI 2026, tabelle titoli, preferenze, scelta scuole: facciamo il punto. QUESTION TIME con Semeraro. LIVE Martedì 24 febbraio alle 14:30. GPS 2026-28: data domande, ordinanza, scheda e titoli di accesso; Graduatorie GPS 2026/28: ecco Ordinanza e tabelle titoli. UFFICIALE; Ordinanza Gps 2026, tabella titoli: gli allegati all'ordinanza; Calcolo punteggio titoli valutabili GPS 2026. Graduatorie GPS 2026: Tabella titoli valutabili. Rendiamo disponibili le Tabelle pubblicate dal Ministero dell'istruzione con tutti i titoli valutabili per le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) 2026 - 2028 in pdf da scaricare e consultare. GPS 2026, tutto su titoli, tabelle, algoritmo e scelta delle sedi. L'ordinanza che regola le Gps è stata finalmente pubblicata. Da adesso sarà possibile inviare la domanda: la finestra temporale è dalle ore 12.00 del 23 febbraio alle 23.59 del 16 marzo. In questo video tutorial Sonia Cannas ti accompagna passo dopo passo alla compilazione della domanda di aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) docenti per il biennio 2026-2028.