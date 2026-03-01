GPS 2026 tabelle titoli preferenze FAQ ufficiali e non solo | facciamo il punto QUESTION TIME con Cannas LIVE Lunedì 2 marzo alle 14 | 30

Lunedì 2 marzo alle 14:30 si terrà un question time con Cannas in diretta, mentre fino al 16 marzo è possibile iscriversi o aggiornare la posizione nelle GPS, le graduatorie provinciali per le supplenze. Sono disponibili tabelle, preferenze e FAQ ufficiali, sia online che in altre fonti, per chiarire i passaggi necessari. La procedura riguarda chi desidera partecipare alle supplenze per l’anno scolastico 2026.

Fino a lunedì 16 marzo sarà possibile inserirsi per la prima volta o aggiornare la propria posizione nelle GPS (graduatorie provinciali per le supplenze). L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

