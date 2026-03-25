Governo e Daniela Santanchè la mossa in parlamento

A Roma, il Parlamento è nuovamente al centro dell’attenzione politica, con le opposizioni che hanno presentato una proposta contro il governo. La questione sta creando tensioni tra le forze politiche, mentre il dibattito si concentra su questa mossa specifica. La discussione si svolge in un contesto di confronto tra maggioranza e opposizioni, senza ulteriori dettagli sui contenuti o le conseguenze.

Si accende nuovamente il clima politico a Roma, dove le opposizioni tornano all’attacco del governo con una mossa destinata a far discutere. La richiesta è arrivata con forza fin dall’apertura dei lavori a Palazzo Madama, dove i gruppi di opposizione hanno sollecitato una discussione immediata del provvedimento. Il tema, tuttavia, non è soltanto la posizione della ministra, ma anche il ruolo della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, chiamata direttamente in causa per chiarire la linea del governo su una vicenda che si trascina da tempo. A rompere gli indugi in aula è stato il capogruppo del M5s, Luca Pirondini, che ha chiesto esplicitamente un intervento della premier per “mettere fine a questo balletto indecente”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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