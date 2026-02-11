La Ministra Daniela Santanchè di nuovo nel mirino della Procura opposizioni all’attacco | Governo di condannati e plurindagati

La Ministra del Turismo Daniela Santanchè è di nuovo sotto inchiesta. Questa volta la Procura di Milano la ha iscritta nel registro degli indagati per bancarotta, legata al fallimento di Bioera. L’opposizione attacca: “Governo di condannati e plurindagati”. La vicenda porta nuovamente al centro il nome della ministra, che si difende dalle accuse senza commentare troppo.

La Ministra del Turismo Daniela Santanchè è indagata con l’ipotesi di bancarotta dalla Procura della Repubblica Milano nel fascicolo che riguarda il fallimento di Bioera. Quest’ultima era una società per azioni (spa) del gruppo del biofood di cui Santanchè è stata presidente fino al 2021. La Ministra è indagata con la stessa ipotesi di reato anche per il caso di Ki Group srl, altra società del gruppo terminata in una liquidazione giudiziale. (ANSA FOTO) – Notizie.com “ Premesso che la nostra assistita non ha ancora ricevuto alcuna notifica, – hanno spiegato i legali di Santanchè, gli avvocati Nicolò Pelanda e Salvatore Pino – avendo abbandonato la carica di presidente senza deleghe di Bioera sin dal 2022, troveremmo quanto meno singolare un suo coinvolgimento.🔗 Leggi su Notizie.comImmagine generica

