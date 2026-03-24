Addio a Gino Paoli le più belle foto storiche

È deceduto all’età di 91 anni il cantautore nato nel 1934. Cresciuto a Genova, è stato riconosciuto come protagonista della cosiddetta ‘scuola genovese’. La sua carriera musicale ha attraversato diversi decenni, contribuendo con numerose canzoni al panorama musicale italiano. Le fotografie storiche più significative lo ritraggono durante vari momenti della sua vita e della sua attività artistica.

È morto all’età di 91 anni il cantautore Gino Paoli. Nato a Monfalcone nel 1934, cresciuto a Genova dove ancora oggi abitava, è stato una figura centrale della cosiddetta ‘scuola genovese‘. Ecco le più belle foto della carriera di Gino Paoli, dagli esordi all’ultimo Sanremo da superospite nel 2023. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Addio a Gino Paoli, le più belle foto storiche Articoli correlati Addio a Gino Paoli, uno dei più grandi cantautori della musica italianaLa morte di Gino Paoli, annunciata oggi dalla famiglia, chiude una delle vicende artistiche più rilevanti della canzone italiana del secondo... Gino Paoli, addio al grande cantautoreSi è spento a 91 anni il musicista Gino Paoli, autore di brani di grande successo come: Che cosa c'è, Senza fine, Sapore di sale. Approfondimenti e contenuti su Gino Paoli Temi più discussi: Addio a Gino Paoli, maestro della canzone d'autore italiana; Addio a Gino Paoli, il poeta della canzone italiana e delle emozioni che ci accompagneranno per sempre; Addio a Gino Paoli, maestro della canzone d'autore italiana; Addio a Gino Paoli. Addio a Gino Paoli, l'amore 'senza fine' con Ornella Vanoni e la canzone mai incisa insiemeLegati anche nella fine. Gino Paoli è morto oggi all’età di 91 anni. Circa quattro mesi dopo la morte di Ornella Vanoni. I due, legati da un sodalizio artistico, hanno vissuto un amore intenso e torme ... notizie.it Addio a Gino Paoli: morto il cantautore simbolo della musica italianaÈ morto Gino Paoli, tra i più importanti cantautori della musica italiana. La notizia segna la scomparsa di una delle figure più rappresentative della canzone d’autore, protagonista di una carriera lu ... notizie.it ULTIM'ORA - È MORTO GINO PAOLI - facebook.com facebook Gino Paoli è morto a 91 anni il 24 marzo. Nella sua ultima intervista ci parlava della morte: «Non ne ho paura». E di una vita senza rimpianti x.com