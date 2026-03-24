Gino Paoli, morto all'età di 91 anni, ha avuto una carriera musicale di rilievo e una vita segnata da eventi dolorosi. L'11 luglio 1963, ha tentato il suicidio sparandosi al cuore, in seguito a un grave trauma legato alla morte del figlio. Paoli ha dichiarato di non aver mai superato il dolore per la perdita e di aver pensato di morire prima di lui.

Gino Paoli, morto a 91 anni, non ha avuto solo una vita di successo. Ha vissuto anche momento molto dolorosi: addirittura tentò il suicidio l'11 luglio 1963, sparandosi al cuore a causa di crisi personali e sentimentali. Sopravvisse nonostante il proiettile si fosse conficcato nel pericardio, dove è rimasto incapsulato per via dell'alto rischio di una rimozione chirurgica, portandolo a convivere con l'ogiva nel torace da quel giorno. Il cuore bucato Anni dopo, raccontò: «Ogni suicidio è diverso, e privato. È l'unico modo per scegliere: perché le cose cruciali della vita, l'amore e la morte, non si scelgono; tu non scegli di nascere, né di amare, né di morire. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Gino Paoli, il tentativo di suicidio e il trauma del figlio morto: «Dolore mai superato, dovevo morire prima io di Giovanni»

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