La Toscana si conferma tra le regioni italiane ed europee più attrattive per capitali stranieri. Lo si è detto durante l’Annual Meeting di Invest in Tuscany, tenutosi oggi a Palazzo Strozzi Sacrati, durante il quale sono stati presentati dati e strategie relative alla capacità di attrarre investimenti esteri. La regione si distingue per una struttura organizzativa dedicata a questo scopo.

Toscana tra le regioni leader in Italia ed Europa per la sua capacità di captare capitali esteri. La conferma dall’Annual Meeting di Invest in Tuscany che si è tenuto oggi a Palazzo Strozzi Sacrati per fare il punto su strategie, obiettivi e risultati. Un bilancio rafforzato dai 12 miliardi di euro di capitale investito nel periodo 2019-2025, dalle 15 mila nuove occupazioni generate e da altri dati presentati nel corso dell’incontro al quale hanno partecipato, tra gli altri, il presidente Eugenio Giani e l’assessore a economia, turismo e agricoltura Leonardo Marras. “Ci siamo dotati di una struttura specifica - ha spiegato il presidente Eugenio Giani -, che si occupa di creare le opportunità per catturare investimenti esteri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Giani: “Ai vertici in Italia per attrazione capitali stranieri, grazie a struttura ad hoc”

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