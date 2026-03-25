Gennaro Gattuso ha completato le sedute di allenamento a Coverciano prima della partita contro l'Irlanda del Nord. Durante le sessioni, il tecnico ha valutato le diverse opzioni per la formazione e ha deciso gli ultimi dettagli della rosa. La squadra si prepara così ad affrontare l’impegno ufficiale, con le scelte definitive ancora da comunicare. La partita si terrà tra pochi giorni.

Le ultime prove a Coverciano hanno aiutato Gennaro Gattuso a mettere a fuoco le scelte per la sfida playoff contro l’Irlanda del Nord. A meno di due giorni dalla partita, il quadro appare più definito. E le notizie che arrivano dal campo sono in gran parte incoraggianti. I segnali migliori riguardano soprattutto alcuni dei giocatori che erano stati monitorati con maggiore attenzione. Calafiori, Tonali e Mancini hanno infatti lavorato regolarmente con il resto del gruppo. Un passaggio importante, che li avvicina a una maglia dal primo minuto. Anche Alessandro Bastoni ha dato risposte positive. Il difensore ha preso parte al lavoro con i compagni e ha partecipato anche alla partitella a campo ridotto, pur senza spingere al massimo. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Gattuso scioglie i dubbi: le ultime verso Irlanda del Nord

Articoli correlati

LIVE Alle 14 parla Gattuso: come stanno gli azzurri verso Italia-Irlanda del NordIl ct parla in vista della partita di giovedì, in cui l'Italia si giocherà l'accesso alla finale playoff per andare ai Mondiali Giovedì 26 marzo,...

Allenamento Italia, Bastoni al lavoro in campo! Buone notizie per Gattuso verso l’Irlanda del Nord: cosa filtraMercato PSG, individuato il grande obiettivo per l’estate: ha una clausola da 100 milioni! Regalo in vista per Luis Enrique? Chukwueze Fulham, c’è la...

Contenuti utili per approfondire Gattuso scioglie i dubbi le ultime...

Temi più discussi: Italia, notte da dentro o fuori: Bergamo spinge gli azzurri verso il sogno Mondiale; Champions League, gli undici di Bayern Monaco-Atalanta; Kompany e il ballottaggio in porta tra Urbig e il 16enne Prescott; Carburanti, il governo esclude il razionamento alla pompa.

Gattuso scioglie i dubbi: le ultime verso Irlanda del NordForzAzzurri.net - Gattuso scioglie i dubbi: le ultime verso Irlanda del Nord Le ultime prove a Coverciano hanno aiutato Gennaro Gattuso a mettere a fuoco le scelte per la ... forzazzurri.net

Italia, Gattuso scioglie i dubbi verso l’Irlanda del NordLa Nazionale di Gennaro Gattuso si avvicina alla sfida playoff contro l’Irlanda del Nord con segnali incoraggianti dall’ultimo allenamento di Coverciano. A meno di 48 ore dal match di Bergamo, il Ct p ... msn.com

La Repubblica - Italia-Irlanda del Nord: Esposito insidia Kean-Retegui, il ct ci pensa perché... x.com

Domani la Nazionale di Gattuso sfida l’Irlanda del Nord nella semifinale play off: in palio per gli azzurri la qualificazione alla Coppa del Mondo, dopo due edizioni da spettatori - facebook.com facebook