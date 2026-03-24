Va in onda oggi, martedì 24 marzo 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che dopo aver rivelato tutta la verità su chi sono i genitori di Yigit e sul suo matrimonio con Lila Sahika è stata cacciata da Halit. L'ennesimo scandalo ha travolto tutti e quando Ender proverà a parlare con Erim ed Yigit entrambi la rifiuteranno. Il primo ce l'ha con lei per avergli mentito, il secondo per averlo abbandonato quando era solo un neonato. In un momento di grande disperazione Ender potrà contare solo sul supporto di Yildiz. Da un po' le due hanno smesso di farsi la guerra e la Yilmaz, che è da poco tornata a vivere nella villa di Halit, non ci penserà due volte a consolarla. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Forbidden fruit, spoiler 24 marzo 2026: Ender disperata, Yigit non vuole annullare le nozze

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