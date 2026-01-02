Forbidden Fruit anticipazioni 2 gennaio | la sorpresa di Alihan cambia tutto per Zeynep

Forbidden Fruit torna domani con nuove puntate, riprendendo la sua normale programmazione dopo la pausa di Capodanno. La puntata del 2 gennaio riserva una sorpresa di Alihan che avrà ripercussioni importanti per Zeynep. Questa settimana sarà ricca di sviluppi e colpi di scena, mantenendo alta l’attenzione degli spettatori sulla storia dei personaggi.

Dopo la pausa odierna per Capodanno, Forbidden Fruit torna domani con nuovi episodi e una settimana particolarmente ricca di appuntamenti. La dizi turca sta entrando nella fase più intensa della seconda stagione, avvicinandosi sempre di più al finale che segnerà l'uscita di scena di due personaggi molto amati dal pubblico. Per i fan arrivano anche buone notizie sul fronte della programmazione. La serie andrà in onda eccezionalmente anche domenica 4 gennaio e, dalla prossima settimana, conquisterà la prima serata. Giovedì 8 gennaio, infatti, Forbidden Fruit raddoppierà l'appuntamento, con una puntata nel pomeriggio e una in prima serata.

