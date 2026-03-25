Un abito da sposa sporco di sangue è la prova che la storia di Grace non è finita. Immaginate di sposare una persona la cui famiglia è parte di una setta satanica. Immaginate che nella vostra prima notte di nozze dobbiate sopravvivere ai parenti del vostro partner, convinti di dovervi uccidere. Bene. Il primo capitolo parlava di questo. E adesso, in Finché morte non ci separi 2 ( Ready or Not 2 ), sembra che la lotta per la sopravvivenza ricominci imperterrita ma con nuovi incredibili colpi di scena. Se la vita è conquista, Grace e sua sorella Faith faranno di tutto per sfuggire alla famiglia omicida. Durante la corsa riusciranno a fare i conti con il loro passato, con i rancori e con il significato che ciascuna donna dà alla propria vita? Quattro dinastie un solo trono. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘Finché morte non ci separi 2’, la recensione: punto di rottura di un mondo di cristallo

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