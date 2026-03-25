Stasera su Sky Cinema e NOW va in onda una selezione di film che include il film d'azione

Serata ricca sui canali Sky Cinema: azione con Clean Up Crew: Specialisti in lavori sporchi, cult come Ritorno al futuro e thriller con The Lincoln Lawyer. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) si entra subito nel vivo con Clean Up Crew: Specialisti in lavori sporchi, un action teso e adrenalinico che segue una squadra incaricata di ripulire scene del crimine, abituata a muoversi nell’ombra senza lasciare tracce. Quando però si imbattono. su Digital-News.it Serata ricca sui canali Sky Cinema: azione con Clean Up Crew: Specialisti in lavori sporchi, cult come Ritorno al futuro e thriller con The Lincoln Lawyer.. Su Sky Cinema Uno HD alle 21. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Film stasera Sky Cinema e NOW, da Clean Up Crew a Ritorno al futuro - Mercoledi 25 Marzo 2026

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