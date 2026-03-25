Domenica 29 marzo si terrà a Montagnana Val di Pesa, frazione del comune di Montespertoli, una nuova edizione della festa delle frittelle. L’evento si svolge nella località e prevede la tradizionale preparazione di dolci tipici. La manifestazione coinvolge gli abitanti del luogo e richiama visitatori dalla zona. La giornata si svolgerà in modo aperto al pubblico, con attività legate alla celebrazione culinaria.

Domenica 29 marzo, la frazione di Montagnana Val di Pesa, nel comune di Montespertoli, ospita una nuova edizione della festa delle frittelle. L'evento rappresenta un momento di convivialità tradizionale che coinvolge l'intera comunità locale e i visitatori dei dintorni, unendo la gastronomia tipica a diverse attività ricreative all'aperto. Il programma della giornata si apre con un'iniziativa dedicata agli appassionati di motori, la Motofrittellata. Il ritrovo è previsto per le ore 10:00 presso il piazzale degli Ulivi, da dove partirà un tour panoramico tra le colline del Chianti, per poi concludersi con un aperitivo di ringraziamento verso mezzogiorno. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

© Firenzetoday.it - Festa delle frittelle a Montespertoli

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