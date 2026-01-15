La Sagra delle Frittelle di San Donato in Collina ritorna, celebrando da oltre quarant’anni le tradizionali ricette toscane. Dal 1978, questo appuntamento rappresenta una delle prime manifestazioni dell’anno nella regione, offrendo l’opportunità di assaporare le autentiche frittelle preparate secondo metodi tramandati nel tempo. Un’occasione per rivivere le usanze locali e gustare un dolce simbolo della tradizione toscana.

Torna l'appuntamento con le storiche frittelle di San Donato in Collina preparate secondo le antiche ricette ormai da oltre quarant'anni, è infatti dal lontano 1978 che si celebra questa sagra e fra le prime dell'anno in Toscana. Si potranno accompagnare con l'ottimo vin santo prodotto da un'azienda agricola locale. Le frittelle di San Donato sono tutte rigorosamente senza glutine e fritte nell'olio di girasole, accontentando anche chi è intollerante. Vengono preparate sul momento alla maniera tradizionale, con arance, latte, riso, zucchero e a scelta anche uvetta. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Leggi anche: Pompiano: Sagra delle Grepole

Leggi anche: Sagra delle sagne di Vallinfreda

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Sagra della frittella al cavolfiore; Frittelle che passione; Falò, musica dal vivo, cibo e divertimento: in Brianza arrivano due sagre; Festa di Sant'Antonio 2026 a Omate, con falò, sagra, musica e fuochi d'artificio.

Frisella, Fettuccine e Frittelle al Fiore di Zucca: le sagre nei dintorni di Roma sabato 9 e domenica 10 agosto. Ecco le mete da raggiungere - Cibo tipico locale, convivialità, musica, e spettacoli: le sagre sono una certezza, soprattutto nei mesi estivi, per chi non ha viaggi in programma e preferiscono trascorrere le ferie a casa propria ... ilmessaggero.it

Le sagre di gennaio nel Lazio - Frittelle, bruschette e polenta a volontà protagonisti nei borghi della nostra regione nel primo mese del 2026 ... romatoday.it