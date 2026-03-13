Al festival organistico di Modena Musica Sacra, alla chiesa del Voto, si esibiscono i musicisti Bononcini e Toschi. La manifestazione si svolge nello spazio che ospita l’organo Wanderer, il più grande organo a canne trasportabile al mondo. L’evento prosegue con concerti dedicati alla musica sacra e alle performance degli artisti invitati.

Alla chiesa del Voto prosegue il festival organistico proposto da Modena Musica Sacra, dove è ospitato lo straordinario organo Wanderer, il più grande organo a canne trasportabile del mondo. Il primo concerto, domani (sabato 14) alle 17, vedrà protagonista il maestro Daniele Bononcini (nella foto qui a sinistra in alto), direttore artistico dell’associazione. Dopo l’esecuzione di alcune fra le pagine più alte della letteratura bachiana, come la maestosa architettura del ’Preludio e Fuga in la minore BWV 543’ e il corale ’Erbarm dich mein, o Herre Gott BWV 721’, si proseguirà con l’Ottocento romantico di Felix Mendelssohn-Bartholdy, e con il grande repertorio organistico europeo di César Franck, per arrivare nella parte finale alla Toccata dalla ’Sinfonia in fa minore’ composta da Charles-Marie Widor. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bononcini e Toschi in concerto al festival organistico

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