danimarca la premier annuncia elezioni anticipate e lancia la proposta di reintrodurre una tassa sulla ricchezza

La premier danese ha comunicato che il paese si preparerà a votare anticipatamente il 24 marzo, con l’obiettivo di eleggere i membri del Folketing per i prossimi quattro anni. Contestualmente, ha proposto di reintrodurre una tassa sulla ricchezza, aprendo un dibattito sulle politiche fiscali nazionali. La decisione arriva in un momento di tensioni politiche e di discussioni sulle strategie di governo.

La premier danese, Mette Frederiksen, ha annunciato l’indizione per il 24 marzo di elezioni anticipate che decideranno chi siederà nel Folketing, il parlamento danese, per il prossimo mandato di quattro anni. I Socialdemocratici, partito della premier, sono in netto vantaggio nei sondaggi. Le germe risposte del suo governo alle ingerenze dell’amministrazione Trump sulla Groenlandia, territorio autonomo ma appartenente al Regno di Danimarca, potrebbero aver giovato. Ma ora Frederiksen punta anche su un’altra misura potenzialmente apprezzata dall’opinione pubblica nazionale: la reintroduzione di una tassa sulla ricchezza, che il Paese ha abolito a fine anni Novanta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Danimarca al voto anticipato: Frederiksen si gioca la carta GroenlandiaLe elezioni parlamentari dovrebbero tenersi il prossimo 24 marzo. Il partito della premier (i Socialdemocratici) è tornato a crescere nei sondaggi grazie all'atteggiamento tenuto da Frederiksen nei co ... eunews.it

Danimarca, la premier Frederiksen indice le elezioni anticipate a marzoIl 24 marzo si terranno le elezioni anticipate in Danimarca, dove la premier Mette Frederiksen cerca un nuovo mandato dopo le tensioni con gli Stati Uniti sulla Groenlandia ... it.euronews.com

Carità pelosa. Dalla Danimarca e dalla Groenlandia una lezione per Trump che offre caritativamente una nave ospedale La fiera risposta della premier danese: “No, grazie. Sono felice di vivere in un Paese in cui tutti hanno libero e uguale accesso all’assisten x.com

Dopo l’annuncio via social del presidente Usa i premier dell’isola e della Danimarca, cui appartiene il territorio autonomo, rispondono sorpresi e orgogliosi del proprio sistema. E intanto proprio un marinaio americano, ammalatosi al largo di Nuuk, deve chiede - facebook.com facebook