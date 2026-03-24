Da una parte, l’analisi della sconfitta, e la scelta oculata (e obbligata) dei prossimi passi da fare. Dall’altra, l’entusiasmo e la festa in piazza con i propri sostenitori. In entrambi i casi, l’obiettivo è uno: guardare con attenzione alle Elezioni politiche del 2027. I risultati del referendum sulla giustizia, con la vittoria del No, rappresentano una debacle per il governo di centrodestra della premier Giorgia Meloni. Di contro, l’opposizione di centrosinistra si è mostrata unita, non solo in strada a favore di telecamere. (ANSA FOTO) – Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Referendum, il day after dopo la vittoria del No: le sfide di Meloni, l’entusiasmo di Schlein. Obiettivo: Elezioni politiche 2027

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