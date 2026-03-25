Ducati ha espresso scetticismo riguardo alla durabilità del successo ottenuto da Aprilia nelle recenti gare di MotoGP. La casa motociclistica italiana ha osservato che i risultati positivi della scuderia rivale potrebbero non essere mantenuti nel lungo periodo. La discussione si concentra sulle performance attuali di Aprilia e sulla possibilità che questa fase positiva possa non protrarsi nel tempo.

"> Il Cambiamento delle Performance in MotoGP. C’è una crescente convinzione all’interno di Ducati che il cambiamento delle performance all’inizio della stagione MotoGP sia attribuibile alla nuova costruzione dei pneumatici Michelin, che sembra aver avvantaggiato più del previsto Aprilia. La classica distribuzione della potenza è stata alterata, e Ducati inizia a percepire la pressione. Marco Bezzecchi ha aperto l’anno vincendo due gare consecutive, estendendo a quattro la sua striscia di successi risalente alla stagione scorsa. Attualmente, guida la classifica con 11 punti di vantaggio su Jorge Martin, mentre Fabio Di Giannantonio è a 19 punti, come miglior pilota Ducati. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Ducati dubita che il successo iniziale di Aprilia sia sostenibile nel tempo.

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Una raccolta di contenuti su Ducati dubita

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