Il mercato immobiliare di Torino accelera nel primo semestre del 2025. Secondo le ultime analisi dell’ Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, nel primo semestre del 2025 i valori delle abitazioni a Torino hanno registrato una crescita media del 3,3%, con trend che cambiano sensibilmente da quartiere a quartiere. A trainare il mercato è la macroarea Santa Rita-Mirafiori Nord, con un aumento dei prezzi del 6,4%, la più alta della città. Ma anche altre zone, dal centro alle periferie, mostrano dinamiche interessanti, offrendo spunti sia a chi cerca la prima casa sia agli investitori. Centro di Torino. A Torino, nel centro città, i valori crescono del +2,7% con punte molto elevate nelle vie più prestigiose. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Comprare casa a Torino, i quartieri dove conviene: prezzi più bassi a Borgo Vittoria e Mirafiori

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