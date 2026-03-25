DANIELA SANTANCHÈ si è dimessa.

Lunedì prossimo, nell'aula della Camera, sarà discussa una mozione di sfiducia nei confronti della ministra del Turismo, Daniela Santanchè. La mozione è stata presentata da tutte le opposizioni. La decisione di affrontare la questione arriva pochi giorni dopo le dimissioni della ministra. La discussione si svolgerà nel contesto di un procedimento parlamentare.

AGI - Approderà lunedì prossimo, 30 marzo, nell'Aula della Camera per la discussione generale la mozione di sfiducia nei confronti della ministra del Turismo Daniela Santanchè presentata da tutte le opposizioni. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Dopo la discussione generale, che si svolgerà nell'Aula della Camera lunedì, il seguito dell'esame della mozione di sfiducia presentata da tutte le opposizioni nei confronti della ministra Santanchè, le cui dimissioni sono state auspicate ieri dalla premier Meloni in una nota, riprenderà dopo il decreto Bollette, quindi presumibilmente il voto potrebbe svolgersi nella giornata di mercoledì 1 aprile. 🔗 Leggi su Agi.it

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